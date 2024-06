« Trois voisines, un amant » : votre téléfilm ce 24 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Trois voisines, un amant » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 24 juin 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La jalousie d’une soeur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Trois voisines, un amant » : l’histoire, le casting

Kendra, une femme mariée et mère de famille, s’ennuie à la maison. Elle se lie d’amitié avec Eric, l’homme chargé des réparations chez elle. Leur relation devient de plus en plus intime, jusqu’au jour où Eric est retrouvé assassiné. Kendra commence à suspecter tous les membres de son entourage, sauf le véritable coupable…

Avec : Jessica Morris (Kendra Davis), Justin Berti (Peter Davis), Charlie Hitt (Langston Davis), Brianna Butler (Samantha Rogers), Bo Yokely (Eric Curry)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Nos pires voisines ».

« Nos pires voisines » : l’histoire et le casting

Jordan et sa mère, Charlotte, viennent de s’installer à Cascade Lakes, où Jordan espère intégrer une école prestigieuse de la région. Elles découvrent bientôt qu’une de leurs voisines a été récemment assassinée, malgré le calme apparent du quartier et la convivialité de leurs voisins…

Avec : Gina Simms (Bonnie), April Hale (Charlotte), Jonathan Gorman (Christian), Summer Madison (Jordan)