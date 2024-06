Un Si Grand Soleil spoiler : l’enterrement de Christophe, Charles en garde à vue (résumé épisode du 25 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1420 du 25 juin 2024 – C’est les adieux au Fleuriste qui vous attendent dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Cécile et Achille sont réunis pour l’enterrement de Christophe Lemeur.





Après son suicide et les aveux de ces crimes, Christophe alias le Fleuriste est inhumé dans la plus stricte intimité. Seuls Cécile, Achille, Margot, Charles et Hugo sont présents.







Le père Sylvio a accepté la demande de Cécile et assure le sermon. Achille et Cécile sont encore sous le choc et très tristes…

Après l’enterrement, Charles prend finalement la décision d’aller tout dire à la police. Il avoue avoir aidé Christophe à enterrer Darius mais il assure avoir compris que Christophe l’avait tué qu’après ses aveux…



La police doute et place Charles en garde à vue le temps de procéder à des vérifications…

