Un Si Grand Soleil du 3 juillet : Cécile et Achille effondrés (résumé et vidéo épisode 1416 en avance)

Un si grand soleil du 3 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1416 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le premier épisode du prime mercredi 3 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir. Rappelons que votre série est déprogrammée du 21 juin au 2 juillet inclus !







Dans la forêt, une femme est entrain de courir quand elle tombe nez à nez avec le corps sans vie de Christophe… Elle appelle la police.

Becker annonce à Janet que Sylvio va être libéré, il est innocenté. Il lui dit qu’ils ont un autre suspect, Christophe Lemeur, le mari de la juge. Janet n’en revient pas, elle avait de la sympathie pour lui et il avait essayé de le convaincre que Sylvio était peut être le Fleuriste. Clément lui dit qu’il a manipulé tout le monde, il avait toujours un coup d’avance. Becker part faire du vélo avant d’aller travailler. Il reçoit un appel de ses collègues…



Toma ne fait que pleurer, Muriel prépare son biberon quand elle reçoit un appel de Boris pour lui proposer un entretien ce matin avec Elisabeth Bastide chez L Cosmétiques. Elle lui dit qu’elle peut se libérer.

Au lycée, Tom et Noura interrogent Achille sur son père. Il leur dit de se mêler de leurs affaires. Il veut juste qu’on le laisse tranquille. Noura ne comprend pas, Tom lui dit que son père est parti et qu’ils n’ont pas de nouvelle.

Muriel arrive chez L Cosmétiques. Boris et Bertier la reçoivent. Boris la briefe sur la fusion avant de lui présenter le poste. Bertier lui explique que Madame Bastide est un peu dur. Boris présente Muriel à Elisabeth. Elle lui parle directement en anglais et Muriel la bluffe par son niveau.

La police est en forêt sur les lieux de la mort de Christophe. Hugo est sous le choc, Manu le soutient et appelle Becker. Hugo lui annonce que c’est probablement un suicide, il a du s’injecter un mélange létal comme il signait ses meurtres. Manu ajoute qu’il y a deux lettres, l’une pour sa femme et l’une pour eux. Il avoue tout mais n’explique pas son suicide.

Elisabeth note que le cv de Muriel est impressionnant. Elle lui demande pourquoi elle a choisi Montpellier, Muriel explique avoir un bébé de 3 mois. Elisabeth doute de la compatibilité entre sa vie de jeune maman et ce poste. Muriel lui dit que c’est une question d’organisation et enchaine sur la rémunération. Mais quand Elisabeth lui annonce 30.000 euros brut annuel, elle lui dit qu’elle a eu des propositions plus intéressantes. Elle demande 40.000 euros brut par an, Elisabeth dit que ça va être compliqué.

Eliott appelle Eve, il devrait sortir cet été mais il a encore du mal à y croire. Eve lui dit qu’elle aimerait bien qu’il reste à Montpellier. Elle voit très peu Toma. Eliott promet de lui laisser sa place quand il sera sorti. Chez L Cosmétiques, Boris encourage Elisabeth à faire un effort pour recruter Muriel.

Becker annonce à Cécile la mort de Christophe, qui s’est suicidé. Elle va ensuite reconnaitre le corps à l’institut médico-légal. Becker lui remet une copie de la lettre qui lui est destinée. Dans la voiture, Cécile lit la lettre d’adieux de Christophe. Il dit qu’il a pris la décision d’en finir car il savait qu’elle ne pourrait jamais lui pardonner. Il lui explique que sa mission était de rendre la justice là où la sienne était impuissante. Mais il ne regrette rien et il a toujours été sincère sur l’amour qu’il leur portait, à elle et à Achille.

Elisabeth parle à Alain de la candidature de Muriel, il ne comprend pas qu’elle veuille laisser filer la perle rare. Mais elle n’apprécie pas qu’elle demande plus d’argent. Elle veut continuer à chercher, Alain l’encourage à aligner l’argent, qui sera moins cher qu’un divorce… Ça fait rire Elisabeth.

Quand Achille rentre, Cécile doit lui parler. Il refuse de l’écouter mais Cécile insiste, c’est important. Elle lui annonce que la police a retrouvé son père, mort dans la forêt. Cécile s’effondre et lui dit que Christophe a choisi de mourir pour les protéger. Elle prend Achille dans ses bras.

