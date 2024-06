Un Si Grand Soleil spoiler : Florent tente de recoller les morceaux mais… (résumé épisode du 27 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1421 du 27 juin 2024 – Florent va tenter de recoller les morceaux avec Claire dans votre série de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que l’affaire Aguerra a laissé des traces, Florent décide d’organiser un dîner romantique pour Claire…





Il confie à Johanna qui s’est laissé prendre par le travail et qu’il veut la retrouver.







Mais le dîner est très tendu… Claire reste distante et Florent comprend que ça s’annonce compliqué. Et comme si ça ne suffisait pas, Kira appelle pendant le dîner et Claire quitte la table pour aller discuter avec leur fille ! N’est-ce pas trop tard pour Claire et Florent ?

Pendant ce temps là, Elisabeth se félicite d’avoir embaucher Muriel comme bras droit. Elle a désormais plus de temps à accorder à Alain et elle lui offre un joli cadeau. Alain apprécie cette nouvelle vie avant leur mariage.



