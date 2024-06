Un Si Grand Soleil spoilers : une disparition, les résumés jusqu’au 28 juin 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 28 juin 2024 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre série de TF1 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Cécile et Achille doivent se remettre de la mort de Christophe et du choc. Ils essaient de comprendre qui était vraiment le Fleuriste… Quant à Charles, il est en plein dilemme : doit-il tout dire à la police comme lui a conseillé le père Sylvio ?

De son côté, Noura doit faire face à la disparition de sa mère. Elle réapparait quelques jours plus tard avec d’étranges explications…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 juin 2024

Lundi 24 juin 2024 (épisode 1419) : Chacun de leur côté, Cécile et Achille cherchent à en apprendre plus sur le Fleuriste : était-il un monstre ou un justicier ? De son côté, Stéphanie doit quitter la ville quelques heures pour livrer un mystérieux sac…

Mardi 25 juin 2024 (épisode 1420) : Toujours en plein dilemme moral, Charles est perturbé par un sermon du père Sylvio. Quant à Noura, elle s’inquiète : sa mère ne lui donne plus de nouvelles.

Mercredi 26 juin 2024 (épisode 1421) : Tandis que Muriel fait tout pour gagner la confiance d’Elisabeth, Boris lui, semble déjà sous son charme. De son côté, Florent cherche à raviver la flamme dans son couple mais une nouvelle affaire lui tient de plus en plus à cœur.

Jeudi 27 juin 2024 (épisode 1422) : Après avoir disparu pendant plusieurs jours, Stéphanie refait surface mais Noura ne croit pas en ses explications. De son côté, Achille est de retour au lycée : supportera-t-il d’être vu comme le fils d’un assassin ?

Vendredi 28 juin 2024 : pas de diffusion (rugby)

