Un Si Grand Soleil spoilers : un couple en crise, les résumés jusqu’au 5 juillet 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 5 juillet 2024 – Qu’est-ce qui vous attend début juillet dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Attention, c’est une semaine spéciale qui vous attend. A cause des élections législatives, votre série sera déprogrammée chaque soir à l’horaire habituel. Mais pour compenser, France 2 diffusera pas moins de 7 épisodes à la suite en prime le mercredi 3 juillet 2024 dès 21h10.

Un si grand soleil spoilers le résumé du prime du 3 juillet 2024

Cécile est bouleversée par l’enquête de la police concernant Christophe. Elle peine à accepter qu’elle a partagé sa vie avec un meurtrier, qui dissimulait ses actes criminels derrière une façade de vie familiale harmonieuse.



Achille, affecté par la médiatisation de l’affaire, refuse d’admettre que son père était un assassin, ce qui tend ses relations avec sa mère. Heureusement, il trouve du soutien auprès de Noura.

Charles, l’assistant vétérinaire de Christophe, est sous le choc en apprenant que Christophe était le fameux fleuriste. Se sentant trahi et coupable d’avoir été, sans le savoir, complice d’un meurtre, il se demande s’il pourra vivre avec ce fardeau sur la conscience.

Florent, quant à lui, est absorbé par son travail et par l’affaire de sa cliente Stéphanie, arrêtée avec une grosse somme d’argent liquide. Stéphanie affirme n’être qu’un prête-nom pour Jonathan, qui finance ses boutiques. La police découvre que Jonathan se livre à du blanchiment d’argent lié à un trafic de drogue. Becker demande à Florent de persuader Stéphanie de coopérer pour piéger Jonathan, une proposition qui déplaît fortement à Florent et effraie Stéphanie. Florent lui promet de la défendre, mais se demande si elle lui dit toute la vérité.

Parallèlement, Florent et Claire traversent une crise conjugale. Malgré ses efforts, Florent n’arrive plus à communiquer avec Claire, qui s’éloigne de plus en plus, le poussant à se plonger davantage dans son travail.

