Sept à huit du 16 juin 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 16 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 16 juin 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Dans les coulisses de la pâte à tartiner préférée des français. Sa recette secrète et ses réponses aux contreverses.



🔵 Êtes-vous en sécurité au volant de votre voiture ? Enquête sur ces airbags défectueux qui auraient déjà causé la mort de 6 personnes en France.

Dans « 7 à 8 »

🔵 Les amants d’Odessa, une histoire d’amour tragique au coeur de la guerre en Ukraine

🔵 Et en exclusivité, Victor Wembanyama dans le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara. Déjà entré dans l’histoire du basket, ce sportif de 2m21 cumule des titres inédits pour un Français. À un mois et demi des JO de Paris, il a accordé un entretien exceptionnel à TF1. Dans cette interview exclusive réalisée par Audrey Crespo-Mara et Christophe Astruc, au centre d’entraînement des Spurs à San Antonio, le jeune prodige se livre avec une maturité et une sérénité remarquables.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 16 juin 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.