Will Trent du 19 juin 2024 : le final de la saison 1 ce soir sur TF1

Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 19 juin 2024 – Ce soir à la télé, TF1 termine la diffusion de sa nouvelle série « Will Trent ». Au programme aujourd'hui, les deux derniers épisodes inédits de la saison 1.





A suivre sur TF1 dès 21h10







Votre épisode du 12 juin

Épisode 12 « Fantômes du passé » : Will et Faith font équipe avec Ormewood afin d’élucider plusieurs affaires impliquant des tueurs en série.

Épisode 13 « Un mauvais caractère et un coeur de pierre » : Lorsqu’un agent de l’APD disparaît, Will analyse la scène de crime et découvre un message secret qui le ramène sur le chemin de la justice.



« Will Trent » : rappel de la présentation de la série

Will Trent, agent spécial du Bureau d’Investigation de la Géorgie (GBI), a été abandonné à la naissance et a traversé une enfance et une adolescence tumultueuses dans le système de familles d’accueil surchargé d’Atlanta. Malgré ces obstacles, il s’est forgé une détermination inébranlable à ne laisser personne derrière. Aujourd’hui, en tant qu’agent spécial du GBI, il affiche le meilleur taux de résolution des affaires, faisant preuve d’une expertise remarquable dans son domaine.

Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)