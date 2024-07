20h30 le dimanche du 21 juillet 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

Publicité





20h30 le dimanche du 21 juillet 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire de ce numéro intitulé « L’odyssée de Serge » ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 21 juillet 2024 : les invités

« 20h30 le dimanche » a pris ses quartiers d’été en Méditerranée, à bord du voilier de Serge Briez et de son équipe. Ce navigateur, photographe animalier et fondateur de l’ONG Les Peuples de la mer, basée à Leucate, parcourt les flots depuis des années pour observer, recenser et étudier avec des scientifiques diverses espèces marines, dont de grands dauphins. Ils rencontrent parfois des groupes de 50 mammifères. C’est une aventure humaine pour l’équipage, émerveillé par cette biodiversité exceptionnelle.

Sensibiliser les enfants à la préservation de la nature

Cette merveille au large de nos côtes éblouit également les enfants, qui embarquent régulièrement sur le voilier dans le cadre de l’Aire marine éducative (AME). Cette journée d’observation de la faune marine et des oiseaux vise à sensibiliser les plus jeunes à la préservation du vivant. Saviez-vous qu’en Méditerranée, vous pouvez croiser des baleines, des requins pèlerins et des hippocampes ?



