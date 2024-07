Enquête Exclusive du 21 juillet : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 21 juillet 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Guerre du littoral : des îles très convoitées ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 21 juillet 2024 : votre émission en résumé

Pour beaucoup de Français, posséder une maison sur une île est un rêve. Cependant, des lieux comme la Corse, l’île de Bréhat, et Belle-Île-en-Mer, ainsi que les 1 300 autres îles et îlots de France, sont à la fois très convoités et fortement réglementés. Afin de les protéger des convoitises des particuliers et des promoteurs, un ensemble de lois, dont la loi Littoral, a été instauré. Cette législation, bien que protectrice, est également très restrictive et suscite de nombreux conflits.

Sur l’île d’Yeu en Vendée, un projet de rénovation d’une colonie de vacances divise les habitants. La maire, Carole Charuau, s’est attiré l’opposition de nombreux propriétaires de résidences secondaires, inquiets pour leur tranquillité. Néanmoins, la maire est résolue à dynamiser son île. Les deux camps s’affrontent, et la justice devra trancher.



Sur l’île de Ré (Charente-Maritime), ce sont les campeurs qui résistent. Ils possédaient des terrains non constructibles en bord de mer, où ils passaient des vacances simples et abordables à quelques pas de l’eau. Cependant, la municipalité applique désormais la loi Littoral et récupère ces terrains.

Malgré ces obstacles juridiques, certains citoyens et commerçants bravent la loi, ce qui entraîne des batailles judiciaires féroces et des sanctions sévères. En Corse, Anthony, un restaurateur, a été condamné à démolir sa paillote qu’il exploitait depuis plus de dix ans. De même, certains propriétaires d’îles s’y barricadent, une pratique interdite que des associations tentent de faire cesser.

Dans la Manche, en Normandie, deux groupes s’opposent autour de deux îles inhabitées près de Saint-Marcouf. D’un côté, les amateurs de vieilles pierres veulent restaurer une forteresse du 16e siècle, tandis que de l’autre, les ornithologues souhaitent préserver la biodiversité et s’opposent à la restauration.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.