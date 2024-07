Arnaques du 29 juillet : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du é9 juillet 2024 – Ce lundi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Arnaques du 29 juillet 2024 : sujets et reportages de ce soir

Ma maison est une arnaque

Posséder un bien immobilier est le rêve de huit Français sur dix. En 2022, 376 000 logements étaient en construction. Cependant, avant de savourer la joie d’un chez-soi, il faut souvent traverser un véritable parcours du combattant : retards, malfaçons, défauts d’assurance… Certains promoteurs peu scrupuleux n’hésitent pas à tromper les acheteurs ! Alors, quelles précautions doivent être prises ? Quelles garanties doivent être demandées ?

Certains choisissent de faire appel à des constructeurs nationaux, actifs sur tout le territoire. Monia, Nadia et quatre autres acquéreurs ont opté pour cette solution. Mais alors qu’ils avaient réglé presque la totalité de leur logement, une expertise a révélé que leurs maisons étaient truffées de malfaçons et devraient être démolies.

D’autres préfèrent se tourner vers des promoteurs locaux, souvent recommandés par leur entourage. Mais ce choix n’est pas sans risques : le chantier de Jean-Sébastien et Clémentine est à l’arrêt depuis un an et demi et semble condamné à rester inachevé. Résultat : plus de 400 000 euros perdus.

Pour les budgets plus serrés, acheter une maison déjà construite et entreprendre des travaux avec un artisan local est une alternative. Christine a acquis un pavillon des années 50, mais a voulu ajouter un étage et une extension. Malheureusement, les travaux se révèlent désastreux, avec une dizaine de victimes similaires.

Médecine douce : attention aux arnaques !

En France, les médecines douces et thérapies alternatives connaissent un essor fulgurant, avec sept Français sur dix ayant déjà recours à ces pratiques. Cependant, parmi les 400 techniques recensées, seules quatre sont reconnues par l’ordre des médecins : l’homéopathie, l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie. Les autres ne sont soumises à aucune réglementation, permettant à quiconque de se prétendre thérapeute. Certains individus peu scrupuleux profitent de cette situation : ils vendent des machines prétendument miraculeuses, recommandent d’abandonner un traitement de chimiothérapie au profit de remèdes végétaux… Dominique, victime de l’un de ces individus, est décédé, et il n’est pas le seul.



« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, lundi 29 juillet dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.