« Au coeur des jeux » : votre documentaire ce soir sur France 2 (22 juillet)

Publicité





« Au coeur des jeux », c’est le documentaire inédit diffusé ce soir, lundi 22 juillet 2024, sur France 2. Il s’agit d’une série documentaire événement pour plonger les téléspectateurs dans les coulisses de l’organisation du plus grand événement au monde.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« Au coeur des jeux », présentation

Épisode 1 « Le pari des Jeux », et Épisode 2 « La dernière ligne droite »

Ces épisodes relatent les dernières semaines de préparation pour les Jeux Olympiques, de l’arrivée de la Flamme olympique à Marseille aux derniers préparatifs d’une cérémonie d’ouverture sans précédent. Ils offriront aux téléspectateurs un accès exclusif à des lieux habituellement inaccessibles. Les moments décisifs se déroulent en coulisses : lors de réunions secrètes à l’Élysée, sur les chantiers de la Concorde et du Champ-de-Mars, dans les entrailles de la tour Eiffel, et au cœur du dispositif d’accueil de la Flamme à Marseille…

À 22h40, Paris 2024 : L’histoire secrète de la victoire

Ce film retrace l’incroyable aventure de la candidature de Paris 2024. Après un siècle d’attente, la Ville lumière accueille enfin les Jeux ! En 1992, 2008 et 2012, Paris subit des échecs cuisants, se forgeant la réputation de « machine à perdre » au sein du Comité international olympique (CIO). Comment cette image a-t-elle été renversée pour faire place à une victoire éclatante ? Qui sont les acteurs de l’ombre ayant orchestré cette transformation ? Ce récit captivant explore les coulisses de cette bataille homérique, entre sport, géopolitique et influence. À travers anecdotes et rebondissements, découvrez comment Paris a pesé de tout son poids pour remporter la victoire et pouvoir enfin clamer : « À nous les Jeux ! »



Publicité





À 23h30, Surf, le feu sacré

Le surf, pratiqué par les Polynésiens depuis des millénaires, est bien plus qu’un simple sport : c’est une part intégrante de la culture océanienne, presque effacée par le colonialisme occidental à la fin du XIXe siècle. En moins de 120 ans, ce sport a été ressuscité et élevé au rang de discipline olympique grâce à quelques passionnés devenus légendes. À l’occasion de Paris 2024, la compétition se déroule à Tahiti, berceau du surf, sur la mythique vague de Teahupo’o. Ce documentaire inédit retrace l’épopée mondiale du surf, des origines à son inclusion aux Jeux Olympiques. En juillet prochain, les meilleurs surfeurs du monde s’affronteront à 20 000 km de Paris, à Tahiti, célébrant une revanche sur l’Histoire et l’esprit de compétition.