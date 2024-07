Ici tout commence du 16 juillet : une terrible nouvelle à la villa (résumé + vidéo épisode 969 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 969 – Rien ne s’arrange pour Jasmine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, à la villa, Jim annonce que la garde à vue de Jasmine a été prolongée !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 16 juillet 2024 – résumé de l’épisode 969

La gendarmerie soupçonne toujours Jasmine. Jim rentre à la villa et annonce à tout le monde que sa garde à vue a été prolongée ! Les gendarmes ne le croient pas quand il dit qu’il était avec elle au moment du coup de feu. Ils pensent qu’il ment pour la couvrir ! Tout le monde s’inquiète pour Jasmine mais Rose reste positive. Elle essaie de rassurer Jim, ils vont forcément se rendre compte qu’elle est innocente.

Jim et Souleymane expriment leurs regrets… Et pendant ce temps à l’institut Auguste Armand, Antoine et Leroy sont en conflit ouvert. De leur côté, Hortense et Mehdi sont envahis par un désir intense de maternité…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Rose et Constance sous le choc face à la vérité ! (vidéo épisode du 18 juillet)

Ici tout commence du 16 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.