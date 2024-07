C à vous du 9 juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 juillet 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Choix du premier ministre, défi de la coalition, … La gauche à l’heure des décisions. On en parle avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste

