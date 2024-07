C dans l’air du 22 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 22 juillet 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 22 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Présidentielle américaine : Biden out, l’heure de Kamala Harris ?

Joe Biden se retire de la course. Le président des États-Unis a annoncé hier son retrait de la candidature pour l’élection nationale de novembre. Dans un communiqué publié notamment sur X, le démocrate a déclaré : « Servir en tant que président a été le plus grand honneur de ma vie. Et bien que j’avais l’intention de me représenter, je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et de mon pays de renoncer et de me concentrer uniquement sur l’accomplissement de mes devoirs pour le reste de mon mandat. » Les doutes sur son acuité mentale et les nombreuses voix d’élus lui demandant de passer le flambeau l’ont finalement conduit à cette décision.



Dans son camp, les réactions se sont multipliées pour saluer sa décision. L’ancien président américain Barack Obama, dont Joe Biden a été le vice-président, a loué « l’un des présidents américains les plus importants, ainsi qu’un ami et un partenaire cher pour moi. Aujourd’hui, on nous a également rappelé – encore une fois – qu’il est un patriote du plus haut niveau ». Obama n’a cependant pas mentionné la vice-présidente Kamala Harris, qui envisage de se présenter et reçoit un large soutien au sein de son parti. Peu après l’annonce de Biden, elle a été appuyée par Bill et Hillary Clinton ainsi que de nombreux élus, tant progressistes que modérés. De plus, les financements pour soutenir une candidature démocrate affluent de nouveau massivement. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour unifier le Parti démocrate et notre nation pour battre Donald Trump », a écrit Kamala Harris sur X.

Donald Trump, le candidat républicain, a tenu samedi dernier son premier meeting électoral depuis une tentative d’assassinat contre lui. Il a qualifié sa potentielle rivale de « cinglée » et, dans l’État clé du Michigan, a affirmé : « J’ai pris une balle pour la démocratie ». Il promet un « raz-de-marée » républicain en novembre prochain, soutenu par son colistier J.D. Vance, originaire de l’Ohio et porte-voix de l’Amérique déclassée.

Malgré sa confiance, des inquiétudes commencent à apparaître dans son camp. Les premiers sondages montrent que Kamala Harris résiste mieux que Joe Biden. Face à elle, tout le camp républicain se prépare. De nombreux clips vidéo visant la démocrate ont été publiés hier soir, inondant Internet et les télévisions.

Le parti républicain gagne en popularité au sein de la communauté hispanique de Floride, attirée par les promesses économiques de Trump et ses positions anti-immigration. La candidature de Kamala Harris peut-elle rebattre les cartes de l’élection présidentielle américaine ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 22 juillet 2024