« Camping Paradis » : nouvel épisode inédit avec Xavier Deluc

Cet été, réservez vos lundis soirs pour les passer avec Laurent Ournac et l’équipe de « Camping Paradis ». Ils vous donnent rendez-vous pour un nouvel épisode inédit avec Xavier Deluc !





Un épisode intitulé « Clair de lune au Paradis » à découvrir le lundi 22 juillet 2024 à 21h10 sur TF1.







Camping Paradis, synopsis de l’épisode « Clair de lune au Paradis »

Christian Parizot, après l’avoir longtemps demandé, organise enfin une animation au Camping Paradis : une chasse aux trésors intitulée « La Christian Parizot Trésor Quest ». Avec tact, les Bleus devront canaliser l’enthousiasme débordant du retraité.

Pendant ce temps, Guillaume fête son enterrement de vie de garçon. Il arrive sans savoir où il va, guidé par son meilleur ami Max et François-Xavier, l’ami de la future mariée. Guillaume est surpris de retrouver le camping de son enfance, surtout en présence de Margaux, son ancienne petite amie.



Par ailleurs, Emma a invité ses parents divorcés, Thierry et Nathalie, au camping de son enfance, espérant passer un week-end serein avant de partir à Montréal pour terminer sa thèse et rejoindre son fiancé. Cependant, elle est confrontée aux mêmes disputes familiales qu’elle connaissait plus jeune.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Patrick Paroux (Parizot), Juliette Chêne (Stéphanie)

Et en guest : Xavier Deluc (Thierry)

Un épisode à découvrir le lundi 22 juillet à 21h10 sur TF1 !