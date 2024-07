Un si grand soleil : soirée exceptionnelle ce 3 juillet, 7 épisodes à la suite (VIDÉO)

Publicité





Un si grand soleil, votre soirée du mercredi 3 juillet 2024 – C'est une soirée exceptionnelle de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » qui vous attend ce mercredi soir à 20h45 sur France 2. Au programme aujourd'hui, pas moins de 7 épisodes inédits à la suite !





A suivre dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et replay sur france.tv







Résumé de votre soirée de Un si grand soleil

Episode 1416 : Elisabeth cherche à recruter un bras droit dans l’espoir de pouvoir souffler un peu et de pouvoir récupérer un peu de temps à consacrer à ses proches. Elle reçoit Muriel pour un entretien. Son profil semble parfait pour le poste, à l’exception d’un petit détail. Vaut-il mieux pour elle d’y accorder de l’attention ou de passer outre ? Quant à l’enquête qui est toujours en cours, la police est maintenant persuadée d’avoir découvert l’identité du Fleuriste. La vérité est enfin sur le point d’éclater, mais comment cela va-t-il se finir ?…

Episode 1417 : Après le suicide de Christophe, Cécile a du mal à réaliser qu’elle a vécu avec un tueur en série qui tentait de cacher cette vie criminelle en ayant une vie familiale équilibrée. Son fils Achille souffre de la médiatisation de l’affaire et ne veut pas admettre que son père était un assassin. Noura, son amie et camarade de classe, lui apporte son soutien. Alors qu’elle se rend en Andorre, Stéphanie est arrêtée en possession d’une grosse somme d’argent liquide. Elle explique à la police qu’elle n’est qu’un prête nom pour Jonathan qui finance ses boutiques.



Episode 1418 : Noura et sa mère se font plaisir et profitent de leur argent : les affaires de Stéphanie sont florissantes, voire un peu trop selon Carine. Charles, lui, est entendu par la police à propos des crimes du Fleuriste. Mais savent ils qu’il est lui aussi impliqué ?…

Episode 1419 : Chacun de leur côté, Cécile et Achille cherchent à en apprendre plus sur le Fleuriste : était-il un monstre ou un justicier ? Stéphanie, elle, doit livrer un mystérieux sac.

Episode 1420 : Toujours aux prises avec un dilemme moral qui ne lui laisse que peu de repos depuis qu’il a assisté à un meurtre, Charles est bouleversé après avoir entendu un sermon du père Sylvio, qui le touche profondément et ébranle ses certitudes. Comment doit-il réagir face à cette situation ? Quant à Noura, elle s’inquiète : sa mère, en effet, ne lui donne plus de nouvelles. Comment faire pour en savoir plus à son sujet ? A-t-elle vraiment des raisons de craindre le pire ou s’agit-il simplement d’un concours de circonstances ?…

Episode 1421 : Tandis que Muriel fait tout pour gagner la confiance d’Elisabeth, Boris, lui, semble déjà sous son charme. De son côté, Florent cherche à raviver la flamme dans son couple.

Episode 1422 : Après avoir disparu pendant plusieurs jours, Stéphanie refait surface, mais Noura ne croit pas en ses explications. De son côté, Achille est de retour au lycée.

VIDÉO Un si grand soleil, bande-annonce du 3 juillet