Capital du 28 juillet 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 28 juillet 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Parc aquatique, mobile-home design : la grande métamorphose des campings ».





A découvrir dès 21h10 sur M6







Capital du 28 juillet 2024 : sommaire et reportages de ce soir

La passion pour le camping est profondément ancrée en France ! Chaque été, près de 12 millions de Français choisissent cette forme de vacances. Avec plus de 850 000 emplacements, la France se classe au premier rang en Europe pour les hébergements de plein air, générant un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2023. Pour attirer les vacanciers et se démarquer, les établissements rivalisent d’innovations : toboggans géants, parcs aquatiques impressionnants, mobil-homes luxueux, et soirées mousse sont autant d’atouts pour séduire et fidéliser leur clientèle.

Partant de zéro, la famille Raimbaud a construit un véritable empire dans l’hôtellerie de plein air. Possédant 12 campings avec un chiffre d’affaires approchant les 60 millions d’euros, Guy et son fils Sylvain appliquent une recette éprouvée pour attirer les familles : transformer chaque site en un parc aquatique 5 étoiles avec mini-club pour les enfants et soirées spectaculaires pour les adultes. Cette stratégie de montée en gamme est appliquée uniformément à tous leurs établissements, même si cela signifie parfois perdre certains habitués qui ne peuvent suivre les hausses de prix.



En Espagne, Céline et David Godet ont quitté la France il y a huit ans pour ouvrir un camping en bord de mer, attirant les vacanciers français en quête de soleil. Avec seulement 119 emplacements et des tarifs raisonnables, ils cherchent à maximiser leur rentabilité en étant constamment à l’affût des opportunités. Actuellement locataires d’un vaste terrain aménagé en bord de mer, ils envisagent de s’endetter considérablement pour acquérir des hectares supplémentaires sur le littoral. Cependant, la transformation de ce terrain agricole en camping pourrait s’avérer plus complexe que prévu.

En Ardèche, Jean, propriétaire indépendant, a investi 10 millions d’euros pour revitaliser son camping 5 étoiles de 500 emplacements. Nouveaux toboggans, rivière à courant, jacuzzi, ainsi qu’une cuisine et un bar entièrement rénovés sont au programme. Il espère amortir ces investissements en augmentant les tarifs d’environ 20 %. La clientèle sera-t-elle prête à accepter cette hausse ?

Que ce soit pour des campings familiaux ou des géants de l’hôtellerie de plein air, la compétition estivale est lancée !

« Parc aquatique, mobile-home design : la grande métamorphose des campings », c'est ce soir dans « Capital »