« Crime à Aigues-Mortes » : votre téléfilm ce soir sur TMC (28 juillet 2024)

« Crime à Aigues-Mortes », c’est le téléfilm rediffusé ce soir, dimanche 28 juillet 2024 sur TMC. Un téléfilm issu de la série « Crime à » et porté par Florence Pernel, Vincent Winterhalter, et Samuel Labarthe.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TMC ou en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Crime à Aigues-Mortes » : l’histoire

Ludovic Pessac, un avocat d’une trentaine d’années, est retrouvé assassiné dans son cabinet. La vice-procureure Elisabeth Richard et le commandant de gendarmerie Paul Jansac sont chargés de l’enquête. Les soupçons se tournent d’abord vers un paludier contre lequel Pessac avait plaidé pour le compte d’une banque. L’homme, ayant perdu son procès et ruiné, avait menacé l’avocat. Cependant, cette piste ne mène à rien. Un deuxième meurtre est commis, cette fois sur Nicolas Monfort, un agent immobilier. Il est retrouvé dans la piscine de la villa qu’il devait faire visiter, le crâne fracassé. L’émoi règne à Aigues-Mortes. Elisabeth et Jansac refusent de croire à une simple coïncidence…



Interprètes et personnages

Avec : Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Samuel Labarthe, Ludovic Berthillot, Victoire Bélézy, Pierre Perrier, Jean-Marie Juan, Gary Cothenet

