« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 28 juillet : direction la Corse ce soir sur France 5 (inédit)

« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 28 juillet 2024 – Ce dimanche soir à la télé, nouveau numéro inédit de la collection documentaire « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Et ce soir, l’émission vous emmène à de Porto-Vecchio à Propriano : le chemin de l’âme corse.





Rendez-vous dès 20h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Pour les amateurs de paysages spectaculaires, les passionnés d’histoire et d’architecture ancienne, ainsi que les gourmets en quête de produits authentiques, France 5 vous invite à explorer le patrimoine français. La onzième saison de cette série propose des voyages incontournables, riches en anecdotes et en récits, accompagnés par des locaux passionnés par leur région. Découvrez huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

Les 100 lieux qu’il faut voir du 28 juillet « De Porto-Vecchio à Propriano : le chemin de l’âme corse »

« Au parfum de son maquis, de loin, les yeux fermés, je reconnaîtrais la Corse, » affirmait Napoléon…



Ce nouvel épisode des 100 Lieux qu’il faut voir nous transporte en Corse du Sud, le long de l’un des plus beaux sentiers de l’île de Beauté. Long de 80 km, de Porto-Vecchio sur la côte est à Propriano à l’ouest, le mare a mare sud offre une immersion complète dans ce qui constitue « l’âme corse » : son maquis luxuriant, ses vues imprenables sur les sommets montagneux et le patrimoine riche et méconnu des petits villages de l’Alta Rocca.

Découvrez une Corse hors des sentiers battus, incarnée par des femmes et des hommes déterminés à préserver la culture et les paysages qui font de l’île de Beauté l’un des joyaux les plus précieux de la Méditerranée.

Notez que ce numéro sera suivi de la rediffusion « Balade provençale, du Verdon à l’Estérel ».