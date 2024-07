Demain nous appartient du 12 juillet : Roxane fait une découverte capitale (résumé + vidéo épisode 1725 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1725 de DNA – La police avance ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Aurore et Sara comprennent que Caroline Leblanc a certainement été assassinée tandis que Roxane fait une découverte capitale…

Demain nous appartient du 12 juillet 2024 – résumé de l’épisode 1725

Le corps de Caroline Leblanc a mystérieusement disparu de la morgue de l’hôpital Saint-Clair. Aurore et Sara pensent qu’elle a été assassinée, on lui aurait donné une substance qui aurait provoqué sa crise cardiaque, et le meurtrier aurait finalement fait disparaitre le corps. Roxane arrive avec une info capitale : un homme a été vu entrain de se disputer violemment avec Guillaume Drouet la veille de sa mort ! L’homme était très remonté et l’a traité de voleur…

Nordine croit que Timothée mène une enquête pour Manon. Mais en réalité, Timothée a un crush pour Rachel… Et de son côté, Marianne profite de la gentillesse de Sébastien.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 juillet – extrait de l’épisode

