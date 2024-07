Plus Belle La Vie du 12 juillet 2024 : Pascal provoque Samuel et commet le pire (résumé + extrait vidéo épisode 134 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 134 de PBLV – Pascal s’apprête à commettre l’irréparable cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La police échoue à retrouver Pascal et Jennifer, et Pascal leur réserve une mauvaise surprise…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 juillet 2024 – résumé de l’épisode 134

Samuel a passé la nuit au commissariat. Il s’est endormi et est en plein cauchemar à propos de la mort de Jennifer quand Ariane débarque. Elle essaie de le rassurer, affirmant qu’ils vont la retrouver. Mais Samuel a peur que Pascal ne dérape… Ariane parle à Samuel d’un reportage sur le cabinet médical où Jennifer apparaît brièvement. Elle pense que c’est là que Pascal l’a retrouvée. Samuel remarque que Pascal est arrivé au Mistral dès le lendemain, soulignant son habileté.

Pendant ce temps, Pascal emmène Jennifer de force sur un bateau. Elle le supplie de la laisser partir. Samuel raconte tout à Babeth et Gabriel, qui sont sous le choc. Samuel reproche à Gabriel d’avoir viré Jennifer, contribuant à la mettre entre les mains de Pascal. Samuel reçoit un SMS de Pascal, lui donnant rendez-vous pour une visio. Pascal montre à Samuel qu’ils sont menottés et se jettent à la mer.

Zoé marche dans la rue avec son casque sur les oreilles. Morgane la surprend et la remercie pour les exercices de la veille. Zoé est confiante pour le concours de Morgane, mais elle lui avoue qu’elle n’a pas aimé qu’elle la compare à une petite sœur… Morgane s’excuse et exprime son plaisir de mieux la connaître. Zoé l’embrasse, et Morgane s’enfuit.



C’est l’heure du concours de tir. Patrick remarque que Morgane est très tendue, et Méline pense que c’est normal. Morgane échoue au concours, ce que Méline ne comprend pas. Patrick essaie de savoir ce qui ne va pas, mais Morgane se referme et s’excuse de les avoir déçus. Plus tard, Morgane, déçue, explique à Jules à quel point elle a été nulle et s’est ridiculisée. Quand Jules évoque le coaching de Zoé, elle change de sujet. Il s’apprête à l’embrasser, mais elle lui dit qu’elle veut rester seule, ce qui le surprend.

Zoé écrit à Morgane pour s’excuser et espérer que ce n’est pas à cause d’elle que Morgane a raté le concours. Morgane ne répond pas. Ariane arrive et ne comprend pas la mauvaise humeur de Zoé, qui finit par pleurer. Ariane essaie de comprendre et devine correctement que c’est à cause d’une fille. Zoé avoue et dit qu’elle s’est fait un gros film.

Au Mistral, Kilian fait remarquer à Thomas qu’il gère bien les colis, devinant souvent à qui ils sont destinés. Il soupçonne quelque chose d’osé dans un colis, et c’est justement Jean-Paul qui vient le récupérer. A l’appartement, Patrick surprend Jean-Paul avec des gants qu’il frotte contre ses joues. Jean-Paul explique que ça vient de Nouvelle-Zélande et que c’est pour nettoyer sa voiture. Patrick lui fait remarquer qu’il ressemble à un psychopathe.

VIDÉO Plus belle la vie du 12 juillet 2024 – extrait vidéo

