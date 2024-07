Demain nous appartient du 5 juillet : la série déprogrammée, découvrez la vérité sur Mélody

Publicité





Demain nous appartient du 5 juillet 2024, déprogrammation de DNA – Exceptionnellement ce vendredi soir, TF1 déprogramme votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, votre série quotidienne laisse la place au quart de finale de l’Euro 2024 Espagne / Allemagne.











Demain nous appartient du 5 juillet 2024 – pas d’épisode

Votre série quotidienne sera de retour à son horaire habituel dès la semaine prochaine, lundi 8 juillet 2024. Mais si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend dans les prochains épisodes, on peut déjà vous révéler que Mélody va enfin raconter toute la vérité à Georges. Elle explique qu’elle était en couple avec John quand elle avait 19 ans, et elle a fait un déni de grossesse. Elle s’est rendue compte qu’elle était enceinte le jour de l’accouchement !

Mélody se sentait incapable de s’en occuper. Ils ont alors décidé de dire à Bastien que sa mère était morte pendant l’accouchement, John l’a élevé seul… Mais quand Bastien a eu 5 ans, Mélody a eu des regrets et elle ne faisait que penser à lui… Elle a alors suivi John lors de tout ses déménagements, sans qu’il s’en aperçoive ! Jusqu’à Sète et le lycée de Bastien. Mais John ne voulait plus rien savoir…

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.