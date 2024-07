Plus Belle La Vie du 5 juillet 2024 : Jennifer séquestrée, Pascal prêt à tuer (résumé + extrait vidéo épisode 129 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 129 de PBLV – Pascal va être prêt au pire aujourd’hui dans votre quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, cet après-midi il est prêt à tuer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 juillet 2024 – résumé de l’épisode 129

Jennifer se réveille en sursaut, terrorisée. Elle voit Pascal qui la fixe. Il lui explique avoir passé des années à la chercher et qu’il l’a reconnue immédiatement grâce à un reportage médical. Il l’accuse d’avoir tué leurs parents, ce qu’elle qualifie d’accident, mais Pascal insiste qu’elle a agi par caprice. Il devient violent et la frappe.

Pendant ce temps là au commissariat, Ariane et Samuel interrogent Nelson. Il admet avoir cambriolé chez Samuel mais affirme que la secrétaire médicale l’a incité à le faire, prétextant que son petit ami la battait et qu’elle avait besoin de récupérer ses affaires. Samuel, furieux, le saisit et exige de savoir où se trouve Jennifer, avant qu’Ariane n’intervienne.



Publicité





Plus tard, Thomas discute avec Samuel, qui commence à douter. Thomas l’encourage à continuer de chercher Jennifer, lui suggérant de surveiller Pascal, qu’il a vu avec Jennifer et un chaton. Samuel réalise que Pascal leur a menti.

Samuel se rend chez Pascal et est accueilli par un Pascal essoufflé. Ce dernier prétend que quand il a vu Jennifer, elle parlait de refaire sa vie ailleurs… Bien que Pascal demande s’il a un mandat, il le laisse faire un tour dans l’appart. Pascal suit Samuel, dissimulant un couteau. Samuel quitte les lieux sans rien trouver, ignorant la menace. Pascal retourne alors auprès de Jennifer, qu’il a enfermée dans un placard quand il a aperçu Samuel par la fenêtre. Il lui dit qu’il va s’occuper de Samuel…

Steve et Patrick attendent Rebecca à un rendez-vous, mais Mirta les repère et s’adresse à Steve, révélant leur couverture. Steve ne parvient plus à se connecter à Bibac et informe Patrick qu’ils sont démasqués, se désespérant de leur situation. Nisma le réconforte, affirmant sa fierté pour lui. Steve a alors une intuition : Rebecca les a peut-être écoutés via son ordinateur ! Il décide de chercher un logiciel espion.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.