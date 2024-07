Demain nous appartient : les lieux à voir à Sète, où rencontrer les acteurs ?

Publicité





Demain nous appartient lieux de tournage – Vous êtes fans de la série quotidienne « Demain nous appartient » et en vacances à Sète, dans l’Hérault ? On vous dit sur les lieux de tournage et là où vous pouvez espérer rencontrer les acteurs du feuilleton de TF1 !











Où sont situés les studios de Demain nous appartient ?

Les studios où sont situés le commissariat de la série et les décors intérieurs sont 278 avenue du maréchal Juin à Sète pour l’entrée principale, et impasse de la Brasserie pour l’entrée secondaire. Vous pouvez y voir les acteurs arriver et repartir, certains feront avec plaisir des photos avec vous. Prévoyez d’y être le matin de bonne heure et le soir à partir de 17h15 pour maximiser vos chances !

Le Spoon

Le célèbre bar de Demain nous appartient est situé au bord du canal dans Sète, 6 Quai Aspirant Herber. Il sert pour les plans extérieur et rarement pour des tournages intérieurs. Si au début toutes les scènes du Spoon étaient tournées sur place, les décors intérieurs ont ensuite été reconstitués en studio. Désormais, il s’agit d’une boutique souvenirs pour les fans.

La maison d’Alex et Chloé Delcourt

La maison des Delcourt est située 20 rue de Copenhague. Située au bord de l’étant de Thau, vous ne pourrez pas la voir de la route mais en marchant dans l’étang ou en bateau.



Le lycée Georges Brassens

Le nouveau lycée de la série, le lycée Georges Brassens, est situé dans une annexe de l’université de Montpellier. Vous le trouverez au 4 rue du Loup.







