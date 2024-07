JO 2024, tennis : Griekspoor / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Jeux Olympiques de Paris 2024 – le match Griekspoor / Alcaraz en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce lundi soir. Suite du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024 aujourd’hui et l’espagnol Carlos Alcaraz affronte le néerlandais Tallon Griekspoor.





Un match à suivre ce soir, sur le court Philippe Chatrier, à partir de 19h sur France Télévision et/ou Eurosport.







Après un premier tour passé sans encombres, Carlos Alcaraz, numéro 3 mondial, joue son deuxième tour de ces Jeux Olympiques face à Tallon Griekspoor, 27ème au classement ATP. L’espagnol est le grand favori de ces JO après ses titres consécutifs à Roland Garros et Wimbledon.

Jeux Olympiques le match Griekspoor / Alcaraz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur France Télévision et/ ou Eurosport à partir de 13h30.



Sur le site des JO de Paris 2024, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Griekspoor / Alcaraz, match de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024, à suivre aujourd’hui.