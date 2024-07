Demain nous appartient spoiler : Bart apprend une catastrophe ! (vidéo épisode du 5 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart va apprendre une terrible nouvelle dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Bart et Mona sont entrain de parler de Nathan en bien, ce dernier va appeler Bart et lui annoncer une catastrophe !











En effet, Nathan annonce à Bart que le Little Spoon a disparu ! Il ne reste plus que les tables et les chaises, le food truck de Bart a été volé ! Bart est sous le choc et fonce sur place, sans prendre le temps d’expliquer à Mona ce qui se passe…

Qui a volé le Little Spoon ?

