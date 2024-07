Euro 2024 : on connait l’adversaire de la France en quart de finale !

Publicité





On sait désormais quel adversaire l’Équipe de France aura en quart de finale de l’UEFA Euro 2024. En effet, alors que les Bleus joueront leur quart de finale vendredi, ils attendaient l’issue du match Portugal / Slovénie qui se déroulait ce soir.





Et on sait maintenant que ce sera… le Portugal !







Après un match et des prolongations sans le moindre but, les Portugais ont maitrisé la séance de tirs au but pour se qualifier pour les quarts de finale.

Euro 2024, quand aura lieu France / Portugal ?

On aura donc un France / Portugal en quart de finale. Il aura lieu le vendredi 5 juillet à 21h.



Un match à élimination directe que vous pourrez voir sur M6.