« NCIS : Los Angeles » du 27 juillet 2024 : la suite de la saison 12 ce soir sur M6

NCIS du 27 juillet 2024 - Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 12 inédite de la série « NCIS : Los Angles » ce samedi soir. Au programme ce soir, pas moins de 4 épisodes inédits à la suite !





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6play pour le replay.







NCIS Los Angeles du 27 juillet 2024 : vos épisodes inédits

Saison 12 - épisode 6 : Si le destin le permet

Hetty confie au NCIS, et particulièrement à Callen, une affaire concernant Raymond Lewis, avec qui Callen a été en famille d’accueil étant jeune. Raymond et sa femme sont accusés d’avoir fait passer de la drogue à la frontière des États-Unis. Par ailleurs, Kensi et Deeks cherchent la maison de leurs rêves et la fille de Sam veut entrer à l’académie de la Navy mais refuse d'être aidée par son père.

Saison 12 - épisode 7 : À contretemps

Callen tente d’évoquer avec Arkady son intention d'épouser Anna. L'équipe, renforcée par Eric, est chargée d'enquêter sur le meurtre d’un réserviste de la Navy soupçonné d'avoir vendu des fichiers du personnel militaire sur le dark web...



Saison 12 - épisode 8 : L'amour, ça tue

L’équipe enquête sur le meurtre d’un homme sur le point de révéler une opération de contrefaçon. Pietra Rey, mercenaire brésilienne et vieille connaissance du NCIS, devient leur principale suspecte. De son côté, Deeks lutte pendant sa formation pour devenir agent officiel du NCIS.

Saison 12 - épisode 9 : Un fait accompli

L’équipe est à la poursuite d’un baron du crime organisé et faux-monnayeur, qui prévoit d'acheter une technologie de défense anti-missile grâce à ses faux billets. Tandis que Callen s’apprête à demander Anna en mariage, Deeks est expulsé de sa formation pour devenir agent du NCIS…