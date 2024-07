Des trains pas comme les autres du 25 juillet : le Panama ce soir sur France 5

Publicité





Des trains pas comme les autres du 25 juillet 2024 – C’est deux rediffusions de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attendent ce jeudi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène au Panama et en Croatie le temps d’une soirée !





A suivre dès 21h sur France 5







Des trains pas comme les autres du 25 juillet 2024

À 21h00 : le Panama

Philippe Gougler se rend au Panama et découvre rapidement que le pays dépasse largement sa réputation de sanctuaire pour banquiers et hommes d’affaires. À Portobello, un petit village au nord, il rencontre des pèlerins dont la dévotion au Christ Noir surpasse les épreuves qu’ils s’imposent. Un passage rapide dans les forêts luxuriantes lui permet d’observer les paresseux. Au fil de ses rencontres, Philippe termine son voyage dans l’archipel des Îles San Blas, où il découvre la communauté Kuna et sa remarquable générosité.



À 21.50 : la Croatie

Philippe Gougler commence son voyage à Dubrovnik, la célèbre ville perchée sur la côte adriatique. Aux alentours, un petit train parcourt l’une des plus belles salines d’Europe, transportant le sel et donnant l’impression de naviguer sur la mer. Philippe découvre que la Croatie est également un site de nidification pour les cigognes et rencontre un passionné qui lui présente sa cigogne, Malena. Ensuite, il prend un train à grande vitesse vers la capitale, Zagreb, offrant l’opportunité de discuter de l’ex-Yougoslavie, encore vivante dans les mémoires. À Zagreb, notre voyageur explore la ville à bord d’un tramway centenaire. Non loin de là, des bâtiments abandonnés servent de terrain de jeu pour un groupe de jeunes amateurs d’exploration urbaine, qui utilisent leurs drones pour explorer une ancienne école communiste. Après cette aventure unique, Philippe décide de retourner sur la côte adriatique en train pour découvrir les nombreuses îles baignées de soleil. Pour clore son périple, il rencontre Nikola, un artiste créant de magnifiques mandalas éphémères dans le sable, de superbes œuvres réalisées à marée basse.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

« Des trains pas comme les autres » revient ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV