Echappées Belles du 27 juillet : direction la Norvège ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 27 juillet 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, deux rediffusions : « Norvège, terre d'aventures » suivi de « Week-end à Amsterdam ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 27 juillet, à 21h – « Norvège, terre d’aventures »

La Norvège, terre d’aventure par excellence, offre une incroyable diversité de panoramas saisissants : îles, fjords, forêts, plaines, montagnes et glaciers. La région des fjords, en particulier, propose aux amoureux des grands espaces une multitude de plaisirs sans fin, que ce soit en été ou en hiver, sur les sommets ou sur l’eau. Avec ses glaciers parmi les plus imposants d’Europe, elle attire les explorateurs en quête de défis glacés. Matthieu Tordeur, passionné par le grand froid et déjà expérimenté des conditions extrêmes du pôle Sud, rêve de découvrir cette région.

Depuis la porte d’entrée des fjords jusqu’au célèbre parc national du Jotunheimen, Ismaël Khelifa et Matthieu Tordeur ont pour objectif principal l’ascension du glacier Storbreen.



Pourquoi la région des fjords, entre mer et montagnes, est-elle un terrain de jeu idéal pour les voyageurs sensibles à l’appel du Grand Nord ? La Norvège reste-t-elle avant-gardiste en matière de respect de l’environnement et de symbiose avec la nature ?

Les reportages : La nature norvégienne : un trésor en partage / Fedge, une île en quête d’habitants / 24H sur l’Express côtier, le fil d’Ariane de la Norvège / Le goût de la Norvège entre confort, tendance et tradition : les pulls norvégiens / Portrait de Virgil Reglioni, le photographe des aurores boréales.

Echappées Belles du 27 juillet à 22h30 – « Week-end à Amsterdam »

Considérée comme l’une des villes européennes les plus agréables à vivre, Amsterdam ne cesse de se transformer et de se réinventer tout en préservant son art de vivre traditionnel. Cela donne tout son sens à la notion de « Gezellig, » un terme intraduisible utilisé par les Amstellodamois pour exprimer des moments sympathiques, de convivialité et de chaleur humaine. Jérôme Pitorin part à la découverte de cette ville où il fait bon vivre.

Les reportages : Le recyclage à l’abordage / Le Joordan, le quartier du coeur / Flower power / La gastronomie néerlandaise au goût du jour / Marché au puces de Waterlooplein et port d’Amsterdam / Giethoorn, la Venise des Pays-Bas

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 27 juillet 2024 dès 21h sur France 5