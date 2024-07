Euro 2024 : les qualifiés et le programme des quarts de finale

Publicité





Euro 2024 le programme complet des quarts de finale – Les huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2024 se sont terminé hier soir avec la victoire surprise de la Turquie sur l’Autriche.





Quelles sont les équipes qualifiées pour les quarts de finale ? On vous dit tout et vous donne le programme complet des quarts de finale de cet Euro 2024, qui se dérouleront le vendredi 5 et le samedi 6 juillet.







Publicité





Euro 2024, le programme complet des quarts de finale

– vendredi 5 juillet 18h : Espagne / Allemagne – TF1

– vendredi 5 juillet 21h : Portugal / France – M6

– samedi 6 juillet 18h : Angleterre / Suisse – TF1

– samedi 6 juillet 21h : Pays-Bas / Turquie – M6