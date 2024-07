Ici tout commence du 3 juillet : Carla balance tout à Rose (résumé + vidéo épisode 959 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisodes 959 et 960 – Carla va tout balancer à Rose au sujet de Paul ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Attention, TF1 diffusera exceptionnellement 2 épisodes ce mercredi soir.





Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 juillet 2024 – résumé de l’épisode 959

Rose et Paul sont ravis de leur virée et de leur bisou d’hier… Rose semble totalement sous le charme de Paul mais Carla débarque et balance tout à sa mère sur les armes qu’il cache ! Paul est pris au dépourvu et explique à Rose qu’il s’agit juste d’une collection. Rose est sous le choc.

Et à L’institut, Lionel doit partager son statut d’enfant prodige. Au au restaurant éphémère, ça chauffe entre Enzo et Vic !



Ici tout commence du 3 juillet 2024 – résumé de l’épisode 960

Bérénice commence à lire entre les lignes. Pendant ce temps, Zoé perd sa liberté. Quant à Malik et Maya, les grandes révélations sont loin d’être faciles pour eux…

Ici tout commence du 3 juillet 2024 – extrait vidéo

