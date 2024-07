Euro 2024 : suivre Pays-Bas / Angleterre en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Euro 2024, Pays-Bas / Angleterre en direct, live et streaming ce mercredi 10 juillet 2024 – Seconde demi-finale de l’UEFA Euro 2024 ce mercredi. Après la défaite des Bleus hier, les Pays-Bas et l’Angleterre s’affronter pour rejoindre l’Espagne en finale.





A suivre ce soir dès 20h50 sur M6, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Le duel promet d’être explosif ce mercredi à Dortmund ! Après leur victoire 2-1 en quart de finale contre la Turquie, les Oranje de Ronald Koeman se sont qualifiés pour la demi-finale, une première depuis 2004. Troisièmes de leur groupe incluant la France, les Néerlandais ont éliminé la Roumanie en huitièmes de finale puis la Turquie en quarts. Ils affronteront maintenant les Three Lions, dirigés par Gareth Southgate. Les Anglais, après s’être qualifiés aux tirs au but face à la Suisse, viseront à égaler leur performance de l’Euro 2020 en se qualifiant pour la finale et espérer remporter leur premier grand titre européen.

Pays-Bas / Angleterre – Composition des équipes

🔵 Pays-Bas (composition officielle) : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders – Malen, Simons, Gakpo – Depay



Publicité





🔵 Angleterre (composition officielle) : Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Mainoo, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane

Pays-Bas / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Euro 2024.

Pays-Bas / Angleterre, demi-finale de l’UEFA Euro 2024, à suivre ce mercredi 10 juillet 2024.