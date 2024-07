Europe 2 : Clément Lanoue annonce son départ et donne des explications

Publicité





C’est terminé pour la matinale de Clément Lanoue sur Europe 2 ! Alors que Clément a animé la dernière de « Clément s’incruste » hier, il a annoncé son départ ce samedi soir dans une vidéo publiée sur Instagram. Après seulement une saison, c’est déjà fini !





« Je vous avais promis des nouvelles, je vous en donne. Je vous annonce que je ne ferai pas matinale d’Europe 2 la saison prochaine » a déclaré Clément Lanoue.







Publicité





« Pour une raison très simple, c’est qu’on ne me l’a pas proposé ! Je crois qu’il y a un autre projet que je vous laisserai découvrir. Moi on m’a proposé d’autres choses dans le groupe mais je crois que j’ai fait le tour. Et c’est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous annoncer que je me casse ! » a-t-il expliqué.

« Je quitte Europe 2 et Europe 1 avec énormément de souvenirs. (…) C’est un choix dur à faire mais c’est vrai que j’ai envie d’autre chose »



Publicité





Clément a expliqué qu’il annoncerait dans quelques jours quels sont ses nouveaux projets pour la rentrée prochaine.

VIDÉO Clément Lanoue annonce son départ d’Europe 2