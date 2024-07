Euro 2024 : suivre Pays-Bas / Turquie en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Euro 2024, Pays-Bas / Turquie en direct, live et streaming ce samedi 6 juillet 2024 – Suite et fin des quarts de finale de l’UEFA Euro 2024 ce samedi. Après les qualifications de l’Espagne, de la France, et de l’Angleterre, place au dernier match entre les Pays-Bas et la Turquie !





A suivre ce soir dès 20h50 sur TF1, coup d’envoi à 21h.







Qui affrontera l’Angleterre en demi-finale ? Les Pays-Bas et la Turquie s’affrontent ce soir pour espérer rejoindre le dernier carré de cet Euro 2024, à près d’une semaine de la grande finale. Un match commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sur TF1.

Pays-Bas / Turquie – Composition des équipes

🔵 Pays-Bas (composition officielle) : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk (c), Aké – Schouten, Reijnders – Bergwijn, Xavi Simons, Gakpo – Depay



🔵 Turquie (composition officielle) : Günok – Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Özcan, Ayhan – Güler, Calhanoglu (c), Yildiz – Yilmaz

Pays-Bas / Turquie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Euro 2024.

Pays-Bas / Turquie, quart de finale de l’UEFA Euro 2024, à suivre ce samedi 6 juillet 2024.