Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Claude Dartois ? (résumé émission 3 du 13 juillet 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 13 juillet 2024 – C’est parti pour le troisième numéro de la saison 2024 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Claude Dartois, Marine Lorphelin, Pascal Bataille, Mario Baravecchia, Lorene Vivier et Maëlle.





Ce soir, la cellule interdite c’est « Le repaire des bannis ». Claure s’y rend et doit affronter un banni en duel. Il s’agit d’un « touché coulé » et Claude gagne. Il évite ainsi à son équipe d’avoir un handicap sur l’épreuve.







Publicité





Une équipe redoutable

Direction la Ketchuperie pour l’équipe. C’est Maëlle qui doit y aller. Mais c’est un échec !

On enchaine avec le Viking, nouvelle épreuve cette saison. C’est Claude qui y va. Mais c’est difficile et c’est raté, toujours pas de clé.



Publicité





On retrouve Pascal et Maëlle sur la Poutre à jets d’eau. Mission accomplie, ils remportent la clé !

Place aux Rois du Silence pour Lorène. Elle doit affronter Passe Muraille ! Et Lorène réussit à faire mieux, elle remporte la clé.

On continue avec Planches de Pirate. Mais Marine est appelée dans le Repaire des Bannis. Elle doit affronter la Pirate. Elle perd et la Pirate pourra donc monter la première sur les planches. Mais Marine remporte quand même la clé !

Pour la Banque, c’est Mario qui s’y colle. Lui aussi remporte la clé, ils en ont déjà 4 !

Direction le Coton-Tige pour Claude. Il réussit et remporte une 5ème clé.

On poursuit avec la Laverie Automatique. C’est Pascal et Maëlle qui y vont. C’est un échec.

Pour la Vigie, c’est Mario qui y va. Il est incapable de déchiffrer l’énigme du Père Fouras, c’est donc raté.

On se rend ensuite au Monde à l’Envers. Mais Lorène doit d’abord passer le Repaire des Bannis. Elle doit parier sur la victoire de Marine. Si elle gagne elle gagnera 1.000 euros, si elle perd ils perdront 1.000 euros à la fin de la soirée ! Lorène parie que Marine va gagner. Et Marine réussit et remporte la clé ! Lorène a donc remporté les boyards en plus.

C’est l’heure du Jugement pour récupérer la dernière clé. Mario se propose et se rend chez Rouge. Mais c’est raté, il va en prison !

Place aux Aventures. Lorène se rend dans le Laboratoire. Elle réussit et remporte le premier indice : ERREUR. On continue avec la Cloche pour Maëlle. Elle réussit à attraper l’indice : MATHÉMATIQUE. Pascal se confronte ensuite à la Tête Chercheuse. C’est encore une réussite et un nouvel indice : MENTAL. Pour la Catapulte Infernale, c’est Claude qui y va. Il remporte un 4ème indice : RÉNAL. Et enfin, Marine se rend la Cabine Abandonnée. Mais c’est raté !

Mario doit maintenant se libérer de prison. Il doit manger des insectes préparés par Willy ! Il réussit mais fait perdre 5 secondes à son équipe dans la salle du trésor.

Place ensuite au Conseil. Marine remporte son duel, Claude rate le sien, et Pascal réussit face au Maître Banni.

Et les gains de la soirée s’élèvent à…

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices. Ils découvrent facilement le mot code : CALCUL. Le verdict tombe : ils ont remporté 18.854 euros au profit de l’association ARSLA.

Fort Boyard du 13 juillet, le replay

Si vous avez manqué ce second numéro de Fort Boyard ce samedi 6 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.