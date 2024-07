Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Matthieu Lartot ? (résumé émission 5 du 20 juillet 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l'équipe du 20 juillet 2024 – C'est parti pour le cinquième numéro de la saison 2024 de Fort Boyard. Ce soir il s'agit d'une spéciale JO, le Père Fouras reçoit Matthieu Lartot, Vincent Clerc, Brahim Asloum, Sarah Ourahmoune, Jérôme Fernandez, Emilie Andéol et Jean-Baptiste Marteau.





Ce soir, la cellule interdite est « La salle des trophées ». Ils vont devoir battre des records réalisés sur le fort, ou au moins faire aussi bien !







Carton plein pour les clés

Pour commencer la soirée, Emilie et Vincent se rendent dans la salle des trophées. Ils vont devoir battre le record de vitesse dans la Double Lutte : en 2018, Laure et Florent Manaudou avaient remporté la clé en 18 secondes ! Emilie réussit et la remporte en seulement 12 secondes !

Place ensuite à l’Horlogerie pour Jean-Baptiste. Mission réussie et sans tomber, il remporte la seconde clé !



Jérôme et Sarah sont dans la salle des trophées. Pour l’épreuve de la Balance, ils vont devoir réussir avec un écart de plus de 60 kilos ! Ils donnent tout mais c’est raté.

On continue avec la Cellule Infernale pour Brahim. Il est très fort et ressort avec la clé, déjà la 3ème de la soirée.

Matthieu est dans la salle des trophées. Il va devoir battre un record dans Cars Wars, une épreuve présente en 2018 et que personne n’a jamais remporté ! Il affronte Passe-Muraille. Et c’est raté !

Place à Planche de Pirates. C’est Sarah qui y va, mais elle ne parvient pas à attraper la clé.

L’équipe se rend au Looping, c’est Brahim qui s’y colle. C’est réussi, il remporte une 4ème clé.

On retrouve Matthieu dans la salle des trophées. Il va devoir battre un record de Philippe Etchebest, qui avait du être une clepsydre humaine ! Le Chasseur l’emmène. Et on retrouve Emilie à l’Araignée, pendant l’épreuve c’est Matthieu qui devra tenir le cylindre qui se remplira d’eau ! Matthieu tient bon mais Emilie galère. C’est un échec. Emilie est faite prisonnière.

Place au Métro pour Jean-Baptiste. Il réussit et remporte la clé !

On retrouve Vincent dans la salle des trophées. Il va devoir battre un record dans la Caserne en la faisant sans aucune chute ! Mission réussie et la 6ème clé pour l’équipe !

Emilie doit se libérer de prison. C’est réussi. Pour le Jugement, un seul sacrifice nécessaire pour obtenir la dernière clé. C’est Jérôme qui se désigne, il choisit Rouge. Il réussit et ressort libre !

Place aux Aventures. Ça démarre avec les Catacombes pour Brahim. Malgré sa peur des serpents, c’est réussi, premier indice remporté : AGRÈS.

Vincent est dans la salle des trophées. Il va devoir battre un record sur le Coton-Tige en réussissant en moins de 40 secondes ! Et c’est réussi ! Il remporte donc un second indice : BAGUE.

On continue avec le restaurant de Willy. C’est Matthieu et Jérôme qui y vont. Il s’agit d’oeufs de 100 ans ! Ils sont impressionnants et les mangent très vite ! 3ème indice : SATURNE.

Emilie est dans la salle des trophées, elle va devoir faire le Train Fantôme sans crier ! Elle se débrouille bien mais malheureusement elle met trop de temps, c’est raté.

Dernière aventure, la Cabine Ejectable pour Jean-Baptiste. Il ne parvient pas à résoudre l’énigme du Père Fouras, c’est raté.

Place au Conseil. Vincent remporte son duel, Brahim perd le sien, et Matthieu rate également.

Et les gains de la soirée s’élèvent à…

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices. Ils font un sacrifice et obtiennent un nouvel indice : OLYMPIQUE. Il découvrent le mot code : ANNEAU. Le verdict tombe : ils ont remporté 19.545 euros au profit de l’association Debout en bouts.

Fort Boyard du 20 juillet, le replay

Si vous avez manqué ce 5ème numéro de Fort Boyard ce samedi 20 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici. Et rendez-vous dans trois semaines pour le prochain numéro !