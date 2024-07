HPI du 11 juillet 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





HPI du 11 juillet 2024 – Ce soir et comme tous les jeudis de l’été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, trois épisodes des saisons 2 et 4.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





HPI du 4 juillet 2024 : votre épisode inédit ce soir

Saison 2 épisode 5 « De mille feuk » : La juge Carole Massard est retrouvée morte dans son bureau alors qu’elle était sur le point de rendre son verdict dans un procès d’assises. Les enquêteurs envisagent une vengeance des accusés comme piste principale. Pendant ce temps, Morgane sombre dans la dépression depuis que Ludo l’a quittée il y a plusieurs semaines. Pour aggraver les choses, elle découvre que Roxane, sa pire ennemie et nouvelle petite amie de Karadec, prend de plus en plus de place au sein de la brigade. Rien ne va pour la consultante, qui doit se ressaisir face à une enquête bien plus complexe qu’elle n’y paraît.

Saison 2 épisode 6 « S comme Italie » : Après une nuit difficile, Morgane se réveille chez Karadec et le petit déjeuner est empreint d’une gêne palpable. Heureusement, une nouvelle enquête les appelle : le corps d’un pilote de ligne a été retrouvé… En réalité, il s’agit d’un livreur de fast-food. Enfin… un livreur de fast-food qui cachait des liasses de billets dans son appartement. Chelou, selon Morgane ! Qui était vraiment leur victime ? Un mythomane ? Un arnaqueur ? Morgane et Karadec vont devoir élucider le meurtre de ce jeune homme aux multiples facettes.



Publicité





Saison 2 épisode 2 « Chelou / Pas chelou » : Se retrouvant sans toit, Morgane débarque chez Gilles avec toute sa famille. Une véritable tuile… Mais le pire est à venir : elle est suspendue de ses fonctions, le temps que Roxane termine l’enquête interne la visant. Comment rester inactive chez un collègue quand on est HPI, sans maison, et que l’enquête en cours révèle des incohérences de plus en plus évidentes ? Morgane le sait, ils auront besoin d’elle pour résoudre cette affaire. Mais comment les aider sans éveiller les soupçons de Roxane ?