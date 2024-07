HPI du 18 juillet 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





HPI du 18 juillet 2024 – Ce soir et comme tous les jeudis de l’été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, trois épisodes des saisons 2 et 4.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 18 juillet 2024 : votre épisode inédit ce soir

Saison 2 épisode 7 « 55 kilos » : Roxane et la brigade s’affairent à organiser l’anniversaire surprise de Karadec. Une situation délicate pour Morgane, qui vient de prendre conscience de ses sentiments pour le commandant. Heureusement, leur prochaine enquête lui offrira une distraction bienvenue. Cette fois-ci, les enquêteurs ne trouvent pas un corps, mais un cercueil… vide ! Le corps disparu est celui d’Hélène Lecoq, une notable de la région vivant dans un manoir avec sa famille. Pour Morgane, c’est une véritable partie de Cluedo grandeur nature qui commence, et elle ne pourrait être plus ravie !

Saison 2 épisode 8 « Serendipity » : Roxane est dans un état critique après une mystérieuse agression. Pour Morgane, il ne fait aucun doute que cela est lié à la mort de Romain, un dossier sur lequel l’agent de l’IGPN travaillait avant le drame. Une fois de plus, le passé de Morgane refait surface, l’obligeant à résoudre le mystère qui a marqué son entrée à la DIPJ : que s’est-il réellement passé avec l’amour de sa vie il y a presque vingt ans ?



Saison 2 épisode 3 « Made in France » : Réintégrée à la brigade, Morgane doit néanmoins suivre un stage sous la supervision du Major Lenormand pour apprendre les bases du métier et les procédures : quelle corvée pour notre héroïne à haut potentiel intellectuel ! Ou peut-être pas… Car durant ce stage, elle reçoit une plainte mystérieuse d’une vieille dame, retrouvée morte quelques heures plus tard. Tout en essayant de se débarrasser de son formateur ennuyeux, Morgane va tenter de résoudre le meurtre de cette femme qui avait prédit sa propre mort.