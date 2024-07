Arnaques du 18 juillet : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 18 juillet 2024 – Ce mardi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Arnaques du 18 juillet 2024 : sujets et reportages de ce soir

Achat, location, rénovation : le logement est un terrain fertile pour les arnaqueurs ! Promoteurs sans scrupules, vendeurs malveillants, artisans véreux… Ils sont partout.

En Normandie, une quinzaine de personnes a été escroquée par une entrepreneuse qui devait construire leurs maisons. Elle a encaissé l’argent et abandonné les chantiers. Une lettre anonyme a même révélé qu’elle aurait détourné des fonds de l’entreprise vers ses comptes personnels.



En Ardèche, Dorothée et Yannick ont également été victimes d’un entrepreneur peu scrupuleux. Ils ont payé 200 000 euros pour leur maison, mais ne peuvent toujours pas y habiter. Entre leur prêt et leur loyer, cette famille de cinq enfants est désormais en difficulté financière.

Les entrepreneurs ne sont pas les seuls à sévir. Natacha et Vincent ont été dupés par le vendeur de leur maison, qui avait dissimulé des fuites et des fissures. Aujourd’hui, leur villa est envahie par l’humidité et les murs sont couverts de moisissures.

Myriam et Anthony, quant à eux, ont découvert que leur propriétaire leur avait caché l’existence d’une infestation de mérule, un champignon de plus de 20 m² qui envahit progressivement toute la maison.

Comment éviter les arnaques au logement ? Nous vous donnerons tous les conseils et mises en garde nécessaires.

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, jeudi 18 juillet dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.