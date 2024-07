HPI du 4 juillet 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





HPI du 4 juillet 2024 – Ce soir et comme tous les jeudis de l’été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, trois épisodes des saisons 2 et 4.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 4 juillet 2024 : votre épisode inédit ce soir

Saison 2 épisode 3 « Made in France » : À 27 ans, Alice, ancienne danseuse étoile de l’Opéra devenue professeure à l’école des petits rats, devient « belle-mère » en emménageant chez son compagnon Antoine, père de deux enfants. Les difficultés surgissent rapidement, en particulier avec Manon, 12 ans, sa propre élève et la fille d’Antoine, qui la considère comme une intruse. Leur histoire d’amour pourra-t-elle surmonter cette épreuve ? Joséphine devra accompagner Alice dans ce nouveau rôle de belle-mère et l’aider à trouver sa place au sein de cette nouvelle famille.

Saison 2 épisode 4 « Enfant de » : Le corps calciné de Valentin Bélliard, 17 ans, est découvert dans la grange de ses parents, et l’enquête initiale semble pointer vers un accident. Mais Morgane est convaincue qu’il s’agit d’un meurtre, probablement lié à la double vie que menait Valentin : un appartement secret, une petite amie mystérieuse, et un autre emploi. Qu’essayait-il de cacher ? Tandis que Morgane cherche une nouvelle maison avec Ludo et que la brigade est en effervescence au sujet de la nouvelle petite amie de Karadec, les enquêteurs doivent élucider cette affaire complexe.



Saison 2 épisode 1 « 2300 calories » : De nouveau en couple avec Ludo et bénéficiant de deux salaires pour un seul loyer, Morgane profite de la vie ! Elle en profite pour faire du shopping et dépenser la différence en leggings léopard et autres extravagances. C’est alors qu’elle découvre par hasard le corps sans vie de Séverine Moutier, une vendeuse de chaussures du centre commercial. Morgane est catégorique : il s’agit d’un meurtre ! Mais pourquoi quelqu’un aurait-il tué cette commerçante sans histoire ? C’est ce que Morgane et la brigade vont tenter de découvrir, tandis que le commandant Karadec est soumis à une enquête rigoureuse menée par Roxane Ascher, une impitoyable agente de l’IGPN.