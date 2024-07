Tandem du 4 juillet : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Tandem du 4 juillet 2024





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Tandem du 4 juillet 2024 : les épisodes de ce soir

Saison 6, Épisode 9 « 3248 km » : A la crèche, Léonore est enlevée pendant la sieste, déclenchant une véritable course contre la montre pour Léa et Paul. Le contexte familial du bébé, marqué par une dispute entre ses parents pour sa garde, pourrait éventuellement avoir contribué au rapt. Le père souhaite ramener sa fille dans son pays. Les enquêteurs doivent déterminer si l’un des parents a kidnappé l’enfant, craignant un jugement défavorable. Les détectives plongent dans cette affaire délicate, cherchant des indices pour résoudre rapidement ce drame familial et retrouver la fillette saine et sauve.

Saison 6, Épisode 10 « En eaux troubles » : Un chorégraphe à la réputation mondiale est retrouvé mort sur la scène de l’Agora. Une de ses danseuses, Nathalie Parisot, est retrouvée, elle, couverte du sang d’Alexander Williams. Elle est en état de choc. La jeune femme, atteinte d’un syndrome précoce d’Alzheimer, ne se souvient de rien. Chargés de mener l’enquête, Léa Soler et Paul Marchal commencent à creuser pour trouver des preuves contre la danseuse. Mais ils vont se rendre compte que le meurtre est beaucoup plus complexe que ce qu’il n’y paraît. Alexander Williams semblait lui aussi cacher plusieurs secrets. A-t-il été tué par jalousie? Nathalie est-elle coupable ou témoin ?…



Saison 6, Épisodes 11 et 12 « Corpus Mortem » : Dans une forêt domaniale, un cadavre est retrouvé. Il est impossible d’identifier la victime, car le meurtrier a pris soin de lui brûler, la tête et les mains. Le rôle de Franck, le médecin légiste, est donc central, et Léa compte beaucoup sur sa coopération. Dans le bûcher, les enquêteurs retrouvent l’arme du crime. Il s’agit d’un outil qu’utilisent les gardes forestiers, les sylviculteurs et les bûcherons : le meurtrier pourrait pratiquer l’un de ces métiers. Il se trouve que Zoé, la sœur de Franck, est garde forestière. La forêt étant son domaine, elle propose son aide dans l’enquête, avant de disparaître mystérieusement.

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV