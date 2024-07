Ici tout commence du 12 juillet : Jasmine choquée face à la mort de... (résumé + vidéo épisode 967 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 juillet 2024 – résumé de l’épisode 967

Sous la pression de Rose, Jasmine s’est rendue au commissariat pour porter plainte. La mère de Carla ne sait pas que Jasmine lui dissimule une partie de la vérité. Le passé de la petite amie de Jim ressurgit, un fait difficile à accepter… Plus tard, Jasmine explique à Jim que Chevelle était le père de son amie d’enfance, Louise, décédée à l’âge de 7 ans d’une noyade. Mais quand Chevelle donne de nouveau rendez-vous à Jasmine dans la forêt, Jim et Jasmine entendent un coup de feu et le retrouvent mort !

Au Double A, Anaïs doit faire face aux fluctuations de sa nouvelle brigade. Quant à Lionel, il pense que Zoé passe le concours pour de mauvaises raisons…



Ici tout commence du 12 juillet 2024 – extrait vidéo

