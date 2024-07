Ici tout commence spoiler : Jasmine terrifiée, Carla en danger de mort (vidéo épisode du 23 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le cauchemar n’est prêt de se terminer pour Jasmine et Carla dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, les deux jeunes femmes ont été enlevées par les Louvin, et Carla va être en danger de mort !











Publicité





En effet, Carla ne peut plus respirer ! Elle s’étouffe et pense qu’elle va mourir… Jasmine et Cléo sont terrifiées, Madame Louvin pense que c’est une grosse crise de panique et tente de rassurer Carla pour qu’elle se calme.

Jasmine observe Cléo avec attention… Va-t-elle réussir à les sortir de là pendant que Madame Louvin est focalisée sur Carla ?

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : la demande du père de Lionel… (vidéo épisode du 22 juillet)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 974 du 23 juillet 2024, Carla fait une crise de panique

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.