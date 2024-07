Ici tout commence spoiler : Laetitia fait une grosse bourde... (vidéo épisode du 10 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Laetitia et Stanislas vont se faire griller dans votre série quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Stanislas aimerait rester discret, il demande à Laetitia de le vouvoyer pendant le service…











Sauf qu’Alice a remarqué que d’habitude ils se tutoient et s’interroge. Elle leur demande pourquoi ils se vouvoient devant elle et Laetitia finit par craquer… Elle affirme haut et fort qu’ils sont en couple ! Et les élèves n’en ont pas loupé une miette !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 965 du 10 juillet 2024, Laetitia et Stanislas grillés



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.