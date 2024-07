Un Si Grand Soleil du 8 juillet : Bertier s’enfonce, Boris amoureux (résumé et vidéo épisode 1423 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1423 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 8 juillet 2024.





Kira a prévu de rester quelques jours à la maison après le bac. Florent est exaspéré que Claire interprète mal tout ce qu’il dit et trouve cela incroyable. Claire soupire et s’en va.

Noura est en vacances. Elle informe sa mère qu’elle a prévu d’aller à la plage avec ses amis. Stéphanie est très nerveuse et sursaute lorsque Noura entre dans la cuisine.



Charles raconte à Boris qu’il a passé 48 heures en garde à vue. Boris ne comprend pas pourquoi il s’est rendu à la police, mais Charles explique qu’il avait besoin de soulager sa conscience. Boris essaie d’obtenir des informations sur Muriel auprès de Charles, car il pense que la relation entre Muriel et Eliott ne tiendra pas à sa sortie de prison.

Nathalie reçoit un appel de la banque l’informant qu’elle a dépassé son découvert et qu’elle devra payer des frais importants. Bertier décide de faire un virement pour combler le découvert de Nathalie, tandis que Laurent préfère lui prêter de l’argent pour éviter qu’elle ne se fasse pénaliser par la banque. Bertier lui dit qu’elle pourra le rembourser quand elle le pourra.

Cécile confie à Chloé que sa relation avec Achille est toujours compliquée, car Achille voit son père comme un héros et utilise les mêmes mots que lui. Cécile envisage de faire voir Achille à un psychologue mais ne sait pas comment aborder le sujet avec lui. Chloé lui donne le numéro de sa copine Aurélie, qui est psychologue et pourrait les aider.

Elisabeth accepte d’investir 40.000 euros dans une expertise pour comprendre la baisse des ventes en centre-ville. Boris est reconnaissant envers Muriel d’avoir convaincu Elisabeth. Il lui propose de fêter ça avec un verre, mais elle doit partir voir Eliott au parloir. Muriel confie à Eliott qu’elle avait peur de ne pas s’entendre avec Elisabeth, mais finalement elle la trouve attachante. Elle ne mentionne pas Boris. Eliott la rassure en lui disant que bientôt il pourra l’aider en s’occupant de Tomas. Muriel dit qu’elle a hâte de le retrouver.

Florent explique à Becker que Stéphanie a peur de craquer sous la pression de Jonathan. Florent pense qu’elle n’a pas la force nécessaire pour continuer l’infiltration. Becker lui dit que si elle abandonne, elle ira en prison. Florent doit convaincre Stéphanie de poursuivre. Au cabinet, Johanna remarque que Florent a du mal à se concentrer sur son travail car il craint pour la sécurité de Stéphanie.

Laurine et Boris font du sport ensemble. Boris sourit en recevant un SMS de Muriel le félicitant pour son appel d’offres. Laurine remarque que Boris a des sentiments pour la directrice financière et administrative.

Stéphanie ment à Jonathan en disant qu’elle est inquiète pour sa fille malade. Jonathan la surprend avec son téléphone et comprend qu’elle travaille pour la police. Il la frappe, mais Elise et Alex interviennent rapidement et arrêtent Jonathan.

