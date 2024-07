Ici tout commence spoiler : Rose bouleversée, elle fait un aveu à Carla... (vidéo épisode du 26 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Carla et Rose, c'est clairement les montagnes russes dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Rose ne comprend pas du tout pourquoi Carla lui fait la tête et refuse de lui parler…











Rose décide alors de crever l’abcès et Carla lui parle de son départ au Costa Rica ! Rose avoue à sa fille que oui, Paul lui a proposé de partir avec lui au Costa Rica… Mais elle a refusé !

Et si Rose a refusé, c’est pour rester auprès d’elle car elle est tout ce qui compte désormais. Carla est très touchée. Mère et fille ont les larmes aux yeux et se prennent dans les bras !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 977 du 26 juillet 2024, Rose fait une déclaration à Carla

