Ici tout commence spoiler : Anaïs s’en prend violemment à Zoé qui… (vidéo épisode du 25 juillet)

Ici tout commence spoiler – L’été est plus tendu que jamais pour Anaïs au Double A dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la cheffe va s’énerver et devoir virer une élève du Double A !











Enfin, il ne s’agit pas vraiment d’une élève mais de… Zoé ! La petite soeur de Lionel est dans le grand bain au Double A et on peut dire qu’elle ne suit pas ! Elle sort une assiette au lieu des quatre demandées et quand Anaïs lui demande de rapidement préparer les autres pour que les clients puissent manger tous en même temps, voilà que Zoé préfère rigoler avec Gary à travers la vitre !

C’en est trop pour Anaïs, qui annonce à Zoé qu’elle peut partir sur le champs… La petite soeur de Lionel est-elle vraiment prête pour réussir le concours et étudier à l’institut Auguste Armand ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 976 du 25 juillet 2024, Anaïs vire Zoé du Double A !

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

