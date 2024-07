Un Si Grand Soleil spoiler : Muriel trompe Eliott, Elisabeth piégée (résumé épisode du 15 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1448 épisode du 15 août 2024 – Les choses vont s’accélérer entre Boris et Muriel dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». La mort de François va finalement les rapprocher encore plus… Et dans quelques semaines, ils vont s’embrasser !











Muriel et Eliott, le bisou

Muriel dit à Eliott qu’elle accepte finalement d’aller boire un verre avec lui. Pendant ce temps là, Eve parle à Eliott au téléphone et lui confie que Muriel lui laisse de plus en plus souvent son petit-fils…

Et justement, Muriel demande à Eve si elle peut aller chercher Toma chez la nounou et le garder pour la nuit… Elle insiste ensuite pour que Boris vienne boire un verre, même s’il pense que ce n’est pas une bonne idée. Et ils s’embrassent !

Elisabeth se fait une nouvelle fois avoir par Catherine

Elisabeth se fait piéger par Catherine… Celle-ci explique à Laurine qu’elle s’est réconciliée avec Elisabeth par intérêt et qu’elle compte bien se venger ! Elle appelle Elisabeth et fait mine de pleurer. Elle lui dit qu’elle culpabilise et qu’elle regrette d’être entré en guerre contre elle…



Catherine va même jusqu’à féliciter Elisabeth pour son mariage ! Contre toute attente, elle fait de la peine à Elisabeth, qui décide de l’inviter au mariage. Elisabeth informe Alain, qui est particulièrement surpris.

